Segelunfall am Neusiedler See: 85-jähriger Wiener gestorben

Er wurde von den Einsatzkräften der Wasserrettung und Polizei im Wasser treibend gefunden, Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Neusiedler See: 85-Jähriger bei Segelunfall gestorben

Der 85-Jährige und seine 81-jährige Frau waren um die Mittagszeit vom Hafen in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt Umgebung) zu einem Segelausflug aufgebrochen. In den Abendstunden wollte das Wiener Ehepaar wieder zum Hafen zurückkehren, wurde mit dem Boot aber ins Schilf getrieben. Nachdem Befreiungsversuche nicht fruchteten, stieg der 85-Jährige ins Wasser, um das Boot wieder flott zu bekommen. Als die an Bord gebliebene Frau etwas später Blickkontakt zu ihrem Mann verlor und dieser auch nicht auf Zurufe antwortete, setzte sie einen Notruf ab.

Segelboot trieb ins Schilf

Gegen 18.30 Uhr wurde der Mann von der Wasserrettung und der Polizei etwa 20 Meter vom Boot entfernt treibend entdeckt. Die bereits anwesenden Rettungskräfte starteten sofort Reanimationsmaßnahmen. Kurze Zeit später konnte der Notarzt aber nur mehr den Tod des Seglers feststellen, berichtete die Polizei. Als Todesursache wird Herzversagen vermutet.

(APA/Red.)