Sechs Prozent mehr Anmeldungen für Medizinstudium

Wie die Medizin-Unis am Mittwoch mitteilten, haben sich bis zum Ende der Anmeldefrist (31.3.) an der Medizinischen Universität Wien 8.030 Personen angemeldet, um 6,8 Prozent mehr als 2016 (7.519). Davon sind 3.218 Männer und 4.812 Frauen. Mit 3.670 Anmeldungen beträgt das Plus an der Medizinischen Universität Innsbruck gegenüber dem Vorjahr (3.626) 1,2 Prozent. Davon sind 1.448 Männer und 2.222 Frauen. An der Medizin-Uni Graz sind 3.359 Anmeldungen eingegangen, um 5,7 Prozent mehr als 2016 (3.178). 1.375 davon sind Männer und 1.984 Frauen. Die Medizin-Fakultät der Universität Linz verzeichnete mit einem Plus von 15,6 Prozent den relativ höchsten Zuwachs, in absoluten Zahlen haben sich 932 Personen angemeldet (2016: 806). Davon sind 367 Männer und 565 Frauen.

740 Medizinstudienplätze in Wien