SCR Altach gegen Rapid Wien: Live-Stream, TV und Ticker

Der Start in die achte Runde in der heimsichen Bundesliga wird Aufschluss darüber geben, wie es um den Aufschwung von Rapid Wien wirklich bestellt ist. Nach einem Sieg über den LASK und einem Remis gegen Salzburg wartet am Samstag (16:00 Uhr) ein ungeliebtes Terrain: In der Cashpoint-Arena ist SCR Altach der Gegner.

Seit ihrem Wiederaufstieg steht die Bilanz der Vorarlberger gegen Rapid in sechs Heimspielen bei vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. In den jüngsten vier Auftritten im Ländle ergatterten die Grün-Weißen gerade einmal einen Punkt. “Auch wenn mich solche Statistiken kaum interessieren, wäre es an der Zeit, diese am Samstag zu verbessern”, erklärte Trainer Goran Djuricin.

SCR Altach vs. Rapid Wien live im TV

Für jene Fans, die nicht in die Cashpoint-Arena kommen können, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen dem SCR Altach und Rapid Wien wird, wie alle anderen Spiele der tipico-Bundesliga auch, auf Sky gezeigt. Der Premium-Partner der Liga überträgt ab 15:30 Uhr auf Sky Sport Austria HD in hochauflösender Bildqualität.

Auch Abonnenten, die zu Matchbeginn nicht vor dem Fernseher Platz nehmen können, bietet Sky eine Lösung: Vìa sky go haben sie die Möglichkeit, die Begegnung über ihr jeweiliges Mobilgerät zu verfolgen. Mit dem Streamingdienst Sky-Ticket, bei dem Tages-, Wochen- oder Monatstickets gelöst werden können, will der Sender zusätzlich flexible Kunden ohne große Bindungslust ansprechen.

Die Partie im Livestream

Im Internet gibt es eine Vielzahl an weiteren Livestreams, die das Spiel zwischen Altach und Rapid zeigen. Es locken unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, aber bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort einerseits auf die Bildqualität und andererseits auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn grundsätzlich verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Match in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die solche Livestreams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Websites mit einer wahren Werbeflut.

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen immens – kaum etwas, das es nicht gibt. Auch die Bundesligapartie zwischen dem SCR Altach und Rapid Wien hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit genießt atdhe.to, wo es auch einen Link zu einem Livestream für das Match gibt.

Das Bundesligaspiel SCR Altach – Rapid Wien im Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, sei der VIENNA.at-Liverticker empfohlen. Dort gibt es Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

>> Hier geht’s zu unserem Liveticker des Spiels SCR Altach gegen Rapid Wien

(Red./APA)