Schwiegervater bedroht: Zwei Männer in Wien-Donaustadt festgenommen

Am Samstag, um 15:12 Uhr entsandte die Landesleitzentrale Wien mehrere Funkstreifen sowie Beamte der WEGA in den Rennbahnweg nach Wien-Donaustadt. Ein 44-Jähriger hatte zuvor via Notruf um Hilfe ersucht, da ihn sein Schwiegersohn mit dem Umbringen bedroht hatte.

Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen, er war mit zwei Messern bewaffnet, im Innenhof der Wohnhausanlage anhalten und festnehmen. Der Tatverdächtige sowie eine weitere, offenbar an der Tat beteiligte Person wurden festgenommen.

