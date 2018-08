Schwester in Wien-Favoriten erstochen: Prozess um "Ehrenmord" startet

Jener inzwischen 22-Jährige, der im September 2017 in Wien-Favoriten seine Schwester mit mehreren Messerstichen getötet haben soll, muss sich heute vor Gericht wegen Mordes verantworten.

Der Mann, der am 18. September 2017 in der Puchsbaumgasse in Wien-Favoriten seine jüngere Schwester vorsätzlich mit einem Kampfmesser getötet haben soll, muss sich am Mittwoch am Landesgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Ehrenmord aus. Die Schwester des gebürtigen Afghanen hätte “nach Ansicht des Angeklagten die Familienehre befleckt”, heißt es in der Anklageschrift.