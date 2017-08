Gegen 16.00 Uhr führten die Beamten eine Schwerpunktaktion im Bereich der Koppstraße in Wien-Ottakring durch. Bei den Identitätsfeststellungen wurden die Polizisten auf Personen aufmerksam, die in ein nahegelegenes Lokal gingen. Auch in diesem Lokal führten die Beamten eine Kontrolle durch und konnten in mehreren Verstecken 200 Baggies Marihuana auffinden. Auch ein 18-Jähriger wurde aufgrund einer Festnahmeanordnung noch vor Ort verhaftet.

(Red.)