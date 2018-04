Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt: Verletzte wurden aus Auto geschnitten

Das Autodach musste mittelns Hydraulikgerätern aufgeschnitten werden. - © MA68 Lichtbildstelle

Am Montagnachmittag kam es auf der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurden eine PKW-Lenkerin und ihr Beifahrer verletz, am Auto entstand ein Totalschaden.