Schwerer Verkehrsunfall in NÖ: Motorradfahrer erlitt mehrere Knochenbrüche

Ein 43-Jähriger hat sich bei einem Motorradunfall am Dienstagabend in Königstetten (Bezirk Tulln) schwere Verletzungen zugezogen. Der Lenker war laut Polizei in einer lang gezogenen Linkskurve rechts auf das Bankett geraten und mit dem Zaun der Kläranlage der Marktgemeinde kollidiert. Der Mann stürzte und erlitt mehrere Brüche am linken Bein. Er wurde in den Schockraum des AKH Wien transportiert.

Lenker bei Motorradunfall im Bezirk Tulln schwer verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls kurz vor 19.30 Uhr auf der Landesstraße 2134 Richtung Langenlebarn wickelte sich das Zweirad in die Umzäunung ein und riss diese samt Steher auf einer Länge von rund 15 Metern aus. Lebensgefahr bestand für den österreichischen Staatsbürger nicht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung.

(APA/Red)