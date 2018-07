Schwerer Verkehrsunfall in Grafenwörth: Krankenschwester leistete Erste Hilfe

Zwei Pkw waren am Mittwoch, den 4. Juli 2018, an der Kreuzung der L45 mit der L113 in NÖ, der sogenannten “Riedrichkreuzung” in Grafenwörth, in einen Unfall verwickelt. Die Fahrzeuge kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache und kamen schwer beschädigt im angrenzenden Feld zum Stehen.

Zwei Personen bei Pkw-Kollision in NÖ verletzt

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Während eine zufällig vorbeikommende Krankenschwester Erste Hilfe leistete, trafen auch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, der Polizei und der Feuerwehr an der Einsatzstelle ein. Mittels Seilwinde und Kran wurden die beiden Unfallfahrzeuge aus dem Feld geholt.