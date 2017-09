Schwerer Verkehrsunfall auf A1 mit drei Lkw sorgt für Stau im Frühverkehr

Ein Unfall im Frühverkehr sorgte für Stau auf der A1. - © bilderbox.com (Sujet)

Auf der Westautobahn (A1) kam es am Dienstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall, der für Stau und Verzögerungen im Frühverkehr sorgte. Laut ARBÖ dauern die Aufräumarbeiten noch bis in die Vormittagsstunden an, es wird empfohlen, großräumig auszuweichen.