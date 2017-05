Ein Auto kam nach einem Unfall in Wien-Floridsdorf auf dem Dach zum Stillstand. - © VIENNA.at/Leserreporterin Anna H.

In Wien-Floridsdorf kam es am Montag zu einem schweren Unfall. Leserreporterin Anna H. schickte uns ein Foto des Unfallsautos – es kam am Dach zum Stillstand. VIENNA.at hat bei der Polizei nachgefragt.