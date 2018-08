Schwerer Unfall auf A4: Einjähriger Bub und Vater leicht verletzt

In der Nacht auf Montag ereignete sich auf der Ostautobahn (A4) ein schwerer Unfall mit vier Verletzten, darunter auch ein einjähriger Bub und der 37-jährige Vater.

Ein mit einer dreiköpfigen Familie und einem 50-jährigen Mann besetzter Pkw war bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Leitpflock gestoßen und hatte sich anschließend überschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Auslöser des Unfalls war Sekundenschlaf.