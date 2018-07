Schwere Körperverletzung: Mann attackierte Polizisten bei Festnahme in Wien-Josefstadt

Bei der Festnahme eines 40-jährigen Mannes in Wien-Josefstadt, der in ein Polizeianhaltezentrum überstellt wurde, attackierte dieser einen Polizisten so stark, dass der Beamte schwere Verletzungen davontrug.

Am 23. Juli kam es bei einem Planquadrat zu einer Festnahme eines 40-jährigen Mannes, der sich illegal in Österreich aufhielt. Bei der Überstellung in ein Polizeianhaltezentrum setzte der Mann Wiederstand und verletzte einen Polizisten dabei schwer durch Faust- und Ellbogenschläge in den Kopf- und Oberkörperbereich. Der Tatverdächtige konnte trotz heftigem Widerstand in eine Zelle gebracht werden.