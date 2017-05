Schwerer Diebstahl im Bezirk Mödling: Polizei bittet um Hinweise zu Tätern

Die Polizei sucht nach einem Diebstahl in NÖ nach zwei unbekannten Männern. - © LPD NÖ

Bereits am 18. März brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Perchtoldsdorf im Bezirk Möding ein und stahlen Silberbesteck im Wert von rund 50.000 Euro. Die Polizei fahndet nun nach den Männern.