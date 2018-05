Schwere Unwetter in NÖ und Burgenland: Feuerwehren im Einsatz

Im Bezirk Waidhofen an der Thaya gingen am späten Nachmittag laut Bezirkskommando innerhalb weniger Minuten enorme Regenmengen von Vitis bis Gastern nieder. Mehrere Wohnhäuser wurden überflutet, Straßen vermurt und Abwasserkanäle verlegt. Starke Niederschläge gab es auch in anderen Bezirken.

Straßen nach Unwettern vermurt