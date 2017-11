Schweißtreibend: Das Adrenalin Film Festival 2017 im Wiener Schikaneder

Am Mittwoch darf man sich auf eine Snowboard-Nacht freuen, gezeigt wird ab 19 Uhr “Rabbit Hole” (Ian Post, USA 2017, 26 Minuten), um 20:30 Uhr “Cosa Nostra” (Arbor Snowbiards, USA 2017, 32 Minuten) und abschließend um 21:30 Uhr “Arcadia” (TransworldSnowboarding, USA 2017, 46 Minuten).

Am nachfolgenden Donnerstag steht dann alles im Zeichen der Freeski-Action mit folgenden Werken: Ab 18:30 Uhr “Supervention II” (Field Productions, Norwegen 2017, 110 Minuten), um 20:30 Uhr “Chasing Snow” (Tomahawk Skiproduction, Österreich 2017, 16 Minuten) und “Elbrus” (Eye of the Storm Production, Frankreich 2017, 65 Minuten) sowie zuletzt um 22:30 Uhr “Rogue Elements” (Teton Gravity Reserach, USA 2017, 73 Minuten). Eine After-Party in der Schikaneder-Bar wird das Festival passend abschließen.

Info zur Veranstaltung

Adrenalin Film Festival 2017

Wann: Mittwoch, 29. bis Donnerstag, 30. November 2017

Wo: Schikaneder Kino, Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Tickets: Link für Mittwoch, Link für Donnerstag

Link zur Homepage

Link zur Veranstaltung auf FB

(Red.)