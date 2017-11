Schwarzfahrer stieß und beschimpfte Kontrolleur in S-Bahn in Wien-Landstraße

Der Schwarzfahrer wurde angezeigt. - © APA/BARBARA GINDL

Ein ÖBB-Mitarbeiter führte in einer Wiener S-Bahn Kontrollen durch. Ein Fahrgast wollte sich gegenüber dem Kontrolleur nicht ausweisen und versuchte sich an diesem vorbeizuzwängen. Als der Kontrolleur den Mann am Aussteigen hindern wollte, stieß und beschimpfte ihn der Schwarzfahrer.