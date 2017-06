Schuss in Favoriten: Wiener Lehrling hatte Hakenkreuzflagge über der Badewanne

Über der Badewanne des Burschen hingen NS-Devotionalien - © Pixabay (Sujet)

In der Nacht auf Samstag ist es zu einem Polizeieinsatz in der Alfred-Adler-Straße in Wien-Favoriten gekommen, nachdem mehrere Passanten die Abgabe eines Schusses gemeldet hatten. Die Beamten staunten nicht schlecht: Praktisch die gesamte Wohnung war mit Nazi-Devotionalien “geschmückt” .