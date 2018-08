Schulstart in Wien: Schulwegtraining vermeidet Unfälle

In knapp zwei Wochen beginnt in Wien wieder die Schule. Für Schulanfänger ist es bereits jetzt ratsam, sich den Schulweg genauer anzusehen.

51 Unfälle von Kindern am Schulweg wurden am letzten Jahr in Wien verzeichnet. Das sind 51 zu viel. Daher sollte man besonders mit Erstklässlern noch vor den Einschulung den Schulweg genau durchgehen und mögliche Gefahrenquellen wie Straßenbahnen oder Fahrradwege genau inspizieren.