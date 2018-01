Schulsanierungen: Wien investiert 570 Millionen Euro

Die Stadt Wien schnürt ein Schulsanierungsprogramm von 570 Millionen Euro. - © pixabay.com (Symbolbild)

Wien will 570 Millionen Euro in Schulsanierungen investieren. Damit orientiert man sich am ersten Paket aus 2008, das ebenfalls 570 Mio. Euro umfasst hat und nun beinahe ausgeschöpft ist, wie Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ) am Donnerstag per Aussendung informierten.