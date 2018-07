Schulgasse in Wien-Währing wird zur Fußgängerzone: ÖAMTC übt Kritik

In der Schulgasse in Wien-Währing stehen Bauarbeiten an. - © VIENNA.at (Sujet)

Am heutigen Montag startet in Wien-Währing der Umbau der Schulgasse zur Fußgängerzone, wodurch ein Durchfahren in Richtung und kommend vom Gürtel nicht mehr möglich sein wird. Die Stadt Wien nennt die Erhöhung der Verkehrssicherung und eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität als Gründe für die Maßnahme. Der ÖAMTC übt Kritik.