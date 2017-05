Schulautonomiepaket: Hammerschmid zeigt sich zuversichtlich

Hammerschmid ist zuversichtlich, dass beim Schulautonomiepaket eine Einigung erzielt wird. - © APA (Sujet)

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) zeigte sich am Dienstag zuversichtlich, dass man sich bei den Gesprächen zum Schulautonomiepaket mit der Lehrergewerkschaft am Mittwoch einig wird. Die Ressortchefin hält an den Eckpunkten fest, “wichtige Impulse” und Ideen aus der Begutachtungsphase würden aber aufgenommen, bekräftigt sie.