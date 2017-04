Schönheitsklinik “Schwarzl Klinik” mit Ordination in Wien

Das ließen sich natürlich viele Promis nicht entgehen, feierten mit, waren in bester Laune und zeigten sich begeistert über das „Facelift“ der Ordination im 1. Bezirk in Wien.

Bei Fingerfood, Drinks und coolen Sounds haben die Gäste mit der Schwarzl Klinik Geschäftsführung Frau Grete Umschadenund den beiden Top-Chirurgen Prim. Dr. Johann Umschaden & Univ.-Doz. Dr. Helmut Hoflehner auf die neue Ordination angestoßen.

Dr. Johann Umschaden zu der Neueröffnung: “Es ist mir eine große Freude die neue Ordination und das Schwarzl Klinik Office in Wien zu präsentieren und bin mir sicher unsere Kunden werden sich hier genauso wohl fühlen wie mein Team und ich. Das größte Anliegen in der Neueröffnung ist uns allerdings, den hohen Standard und Kompetenz unserer Klinik in der Steiermark auch in Wien bei zu behalten – Jetzt sind wir auch für alle Wiener und Wienerinnen da!”

Adi Weiss und Michael Lameraner (Herausgeber STYLE UP YOUR LIFE!): “Wir sind begeistert von der neuen Location und Wien hat eine exklusive Adresse in punkto Schönheit mehr”

VIENNA.at hat sich die “Schwarzl Klinik” in Wien genauer angesehen