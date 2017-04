schönheit2go: Thomas Aigner eröffnet zweite Filiale in der Wiener Lugner City

Geboten werden bei schönheit2go ausschließlich medizinische Beauty-Behandlungen, die ohne lange Ausfallszeiten auskommen. Zur Feier erschien zahlreiche Prominenz – auch um die Charity-Foto-Aktion zugunsten Yvonne Rueffs Dancer against Cancer tatkräftig zu unterstützen. Support ist jetzt auch noch möglich, denn Fotos der Feier können auf der schönheit2goFacbook-Seite geliked werden und jeder Like verwandelt sich bis 5.5.2017 in eine Spende für „Dancer against Cancer“. (1Like = 1 Euro)

Unter den Gästen Andrea Bocan, Richard Lugner, Christina Lugner, Cyril Radlher, Carina Schwarz, Roswitha Wieland, Lusy Skaya, Clemens Trischler, Kristina Worseg uvm.

Unkompliziert zu mehr Schönheit und Wohlbefinden

Bei schönheit2go finden sich ausschließlich medizinische Beauty-Behandlungen, die ohne lange Ausfallszeiten auskommen. Dazu zählen Faltenbehandlungen mit Botox und Hyaluron – ganz neu ist das Hyaluron-Perfect-Skin- Treatment – aber auch Anti-Aging Innovationen wie PDO-Mesofadenlifting, 3D-Mesofaden-Quick-Lifting oder Plasmalifting gibt es bei schönheit2go. Anwendungen wie die ästhetische Lippen-Modellierung mit Hyaluron und Botox gegen Schwitzen gehören auch zum Repertoire. Ergänzend zu allen Treatments sind exklusive Beauty-Produkte wie Cremen und Seren erhältlich.

schönheit2go: Von Kopf bis Fuß

Selbst übermäßige Körperrundungen können bei schönheit2go mit CoolSculpting® reduziert werden. Das Verfahren verringert mithilfe von Kälte hartnäckige Fettdepots an Bauch, Hüften, Oberarmen und Oberschenkel. Lästige Härchen am Körper hingegen, können mit dem medizinischen Dioden-Laser langanhaltend entfernt werden.

Ein essentieller Faktor für die Ärzte bei schönheit2go ist ein ausführliches und unverbindliches Beratungsgespräch im Vorhinein, um optimale Ergebnisse für Ihre PatientInnen erzielen zu können.