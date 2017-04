Schönbrunner Bad lädt zum Eis-Schwimmen und Punschtrinken

“Uns kann nichts aufhalten” lautet die Devise. Trotz des Winter-Comebacks lässt es sich das Freibad in Schönbrunn nicht nehmen, die geplante Eröffnung zu zelebrieren – man passt sich einfach nur den Umständen an:

“Das Schönbrunner Freibad öffnet am 22.4, obwohls eigentlich noch Winter is. Das is einfach cool, darum gehen wir Eisschwimmen im Freibad!” – so der Aufruf zur fröhlich-frostigen Aktion am Samstagnachmittag.

Schönbrunner Bad lädt zum Eisschwimmen

Los geht es ab 14.00 Uhr, für Musik soll ebenfalls gesorgt sein. Der Bad-Eintritt (“zum Kinderpreis!!!”) beträgt sogar nur 4,- Euro. Das Restaurant im Schönbrunnerbad stellt zum Aufwärmen und außerdem Punsch bereit (Preis 3,50,- Euro). Für das leibliche Wohl nach der sportlichen Kaltwasser-Erfahrung sorgen Pommes Würstel und Co.

