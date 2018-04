Schneller als die Polizei erlaubt: Ente in 30er-Zone geblitzt

In der Gemeinde Köniz im Kanton Bern in der Schweiz wurde eine Ente mit 52 Stundenkilometern in einer Tempo 30-Zone geblitzt. Das Tier war im Tiefflug mit 52 km/h unterwegs und wurde prompt vom Radar erfasst, so die Gemeinde auf Facebook.

Drei Tage später flog erneut eine Ente mit ähnlicher Geschwindigkeit vor die Linse. Ob es sich dabei um das gleiche Tier handelt, wussten die Beamten nicht. Außerdem sei auch unklar, “wohin die Buße wegen zu schnellem Fliegen gesendet werden soll”, scherzt die Gemeinde in dem Posting.

(Red)