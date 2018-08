Schnäppchen-Alarm: Diese Shops sind bei der Hamster-Woche dabei

Für alle die den „Cyber Monday“ und „Black Friday“ verpasst haben, bietet sich nun eine neue Möglichkeit, auf Schnäppchen-Jagd zu gehen: Zwischen 10. und 16. September bieten das Portal sparhamster.at und die Reise-Plattform urlaubshamster.at Angebote zum Schnäppchen-Preis an. Auch viele Shops in Österreich machen bei der "Hamster-Woche" mit.

Die Zeit bis zum bekannten “Black Friday” kann sich hinziehen. „Das soll sich nun ändern!“, erklärt Christoph Prinzinger, Inhaber von urlaubshamster.at und sparhamster.at . Mehrere Händler bieten in der “Hamster-Woche” zwischen dem 10. und 16. September die Möglichkeit, eine ganze Woche lang auf Schnäppchen-Jagd zu gehen.

Die Reise-Plattform urlaubshamster.at und die Schnäppchen-Plattform sparhamster.at bieten zahlreiche Angebote an. Diese Angebotswoche findet in Kooperation mit vielen Händlern aus Österreich statt. Namenhafte Partner sind unter anderem Media Markt, Saturn, TUI, Humanic, Thalia, Falkensteiner-Hotels, Emirates, XXL Sports und Peek&Cloppenburg sowie Möbelix, Mömax und XXXLutz. Diese Händler packen die besten Sonderangebote für ihre Kunden hervor.

Countdown macht es möglich, die Schnäppchen rechtzeitig zu ergattern

In der “Hamster-Woche” werden die User alle drei Stunden mit neuen Angeboten versorgt. Prinzinger erklärt: „Ein Countdown gibt an, wann das nächste Schnäppchen startet. Via WhatsApp-Service kann man sich zudem über aktuelle Angebote sofort bei Aktionsstart informieren lassen.“ Nicht nur Elektronik-Fans sollten gespannt sein. Es werden auch Schnäppchen im Fashion- und Reisebereich angeboten.