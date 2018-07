Schmetterlingszählung in Wien bis 5. August 2018

Die Aktion, die zum zweiten Mal stattfindet, hat einen ernsten Hintergrund: Laut den Initiatoren sind knapp 60 Prozent der artenreichen Blühwiesen in den vergangenen drei Jahrzehnten in Österreich verschwunden. Bereits die Hälfte aller Schmetterlingsarten in Österreich sind vom Aussterben bedroht oder gefährdet, die Schmetterlingsexperten haben jedoch viel zu wenige Daten dazu. Die Zählung soll erneut zeigen, welche Schmetterlingsarten in den heimischen Gärten, Terrassen und Balkonen heimisch sind.

“Jeder artenreiche und wilde Garten ist ein Beitrag für mehr Schmetterlingsvielfalt”, sagte Ronald Würflinger, Geschäftsführer von Blühendes Österreich. Er rief alle Naturliebhaber auf, sich auf die Lauer zu legen und Schmetterlinge zu fotografieren. Pro Art soll aber nur ein Foto gemacht werden, damit die Wissenschafter die Daten auch auswerten können.

Schmetterlingszählung: Bilder in die App hpchladen

Die Bilder werden dann in die App “Schmetterlinge Österreichs” hochgeladen. Diese ist kostenlos im jeweiligen iOS- und Android-Store erhältlich. Weitere Infos online unter: https://schmetterlingsapp.at/