Schmetterlingszählung 2017: Großes Ochsenauge ist häufigster Schmetterling

Der stark gefährdete Großer Eisvogel (l.) und ein Großes Ochsenauge - © Blühendes Österreich – REWE International gem. Privatstiftung

Die Stiftung Blühendes Österreich hat am Mittwoch das Ergebnis der ersten Schmetterlingszählung in Österreich veröffentlicht: Das Große Ochsenauge ist der am häufigsten gesichtete Schmetterling in Österreichs Gärten, dicht gefolgt vom Kaisermantel.