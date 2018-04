Schmetterling beim Wiener Museumsquartier ist PR-Gag von Huawei

Der Schmetterling vor dem Wiener Museumsquartier ist keine Kunst, sondern Werbung. - © Huawei

Der riesige Schmetterling, der seit Mitte März vor dem Museumsquartier in Wien flattert, ist ein Werbe-Gag des Handyherstellers Huawei. Der 13,5 Meter große Flattermann soll die neue P20-Serie ankündigen, so Huawei in einer Aussendung.