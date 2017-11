Schließfächer in Bank im Looshaus aufgebrochen: Fahndung nach dem Täter

Dieser Mann soll die Schließfächer im Tresorraum aufgebrochen haben - © LPD Wien

Nach dem Einbruch in den Tresorraum einer Bank im Looshaus in der Wiener Innenstadt, bei dem am 8. November 2017 mehrere Schließfächer aufgebrochen und das darin enthaltene Gut gestohlen wurden, sucht die Polizei nun mittels Lichtbild nach einem Tatverdächtigen.