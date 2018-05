Schlange verirrte sich in Auto in Wien-Hietzing: Schreck für Mutter und ihre drei Töchter

Schreck für Familie in Wien-Hietzing: Schlange verirrte sich in Auto. - © APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE

Am Freitagvormittag verirrte sich eine Schlange in das Auto einer Frau in Wien-Hietzing. Die Mutter flüchtete mit ihren drei Töchtern aus dem Wagen und rief die Wiener Berufsfeuerwehr.