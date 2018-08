Schlag gegen Drogenhandel in Wien: Knapp 12.000 Euro sichergestellt

Am 30. Juli gelang der Polizei Wien ein Schlag gegen den Suchtmittelhandel, wobei drei Personen festgenommen wurden. In mehreren Wohnungen wurden Heroin, Kokain und Marihuana sowie knapp 12.000 Euro sichergestellt.

Gegen 13.15 Uhr konnte am 30. Juli 2018 ein 20-jähriger Tatverdächtiger in der Landstraße Hauptstraße beim Verkauf von Heroin beobachtet und festgenommen werden. Es wurden 2 Gramm Heroin und 50 Euro Bargeld sichergestellt.

Beide Wohnungen, die sich im selben Mehrparteienhaus in der Beingasse in Wien-Rudolfsheim befinden, wurden daraufhin durchsucht. In einer der beiden Wohnungen wurde ein 20-jähriger Mittäter angetroffen, der gerade dabei war, Suchtgift zu portionieren und zu verpacken.