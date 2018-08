Schlafende Fahrgäste in Wiener U-Bahn bestohlen: Festnahme bei Schwerpunktaktion

Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling und der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) führten in der Nacht auf Samstag einen Diebstahl-Schwerpunkt in der Nacht-U-Bahn durch. Dabei entdeckten sie gegen 2.30 Uhr in der Station Schönbrunn die beiden Männer. Einen Wohnsitz in Österreich haben die beiden nicht. In ihrer Unterkunft stellte die Polizei Diebesgut, darunter mehrere Mobiltelefone, sicher. Die Männer sind in Haft.

