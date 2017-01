Schlägerei unter zwei Männern in Wien-Döbling: 22-Jähriger festgenommen

Ein 22-Jähriger hat am Sonntagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien-Döbling einem anderen Mann mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen, berichtete die Polizei am Montag. Beide sind derzeit in dem ehemaligen Bürogebäude in der Gunoldstraße untergebracht. Ein Betreuer hatte den Vorfall per Überwachungskamera beobachtet und rief die Polizei.

Eskalation mit Betrunkenem in Flüchtlingsunterkunft