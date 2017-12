Schlägerei auf Firmengelände in Wien-Liesing: 23-Jähriger zückte Machete

Ein 23-Jähriger zückte bei einer Auseinandersetzung in Wien-Liesing eine Machete. - © APA

Am Samstag wurde die Wiener Polizei zu einer Schlägerei in die Richard-Straß-Straße in Wien-Liesing gerufen. Einer der Männer hatte zu der Auseinandersetzung eine Machete mitgenommen.