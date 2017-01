Schizophrenen ausgenommen und massiv erpresst: Freisprüche für zwei Wiener

Psychisch Kranken ausgenommen: Prozess wegen schwerer Erpressung endete mit Freisprüchen - © APA (Sujet)

Zwei 19-jährige Burschen haben sich am Mittwoch wegen schwerer Erpressung im Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten müssen – und wurden freigesprochen. Die Anklage legte ihnen zur Last, einen psychisch Kranken eingeschüchtert und diesen in weiterer Folge finanziell ausgenommen zu haben.