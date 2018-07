Schiff ahoi: Kunstprojekt belebt Marktplatz in Wien-Floridsdorf

Die Stadt Wien startet das neue Kunstprojekt "Ankerplatz Floridsdorf". Der bekannte Schlingermarkt in Floridsdorf soll eine Rundumerneuerung erhalten und den Markt neu beleben.

Das Kunstprojekt “Ankerplatz Floridsdorf” startet in den nächsten Monaten. Der Schlingermarkt erhält sowohl eine neue technische Infrastruktur, als auch eine kulturelle Untermalung. Das Projekt wird vom Verein Stadtwurzeln, der Gebietsbetreuung und dem Verein SOHO in Ottakring unterstützt. “Wir setzen in ganz Wien eine Vielzahl von Maßnahmen zur Belebung der Märkte, dazu zählt auch die neue Marktordnung, mit der wir die Lebensmittelstandler auf den Märkten stärken wollen. Am Schlingermarkt soll ein bislang einzigartiges Kulturprojekt die Menschen am und um den Markt zusammenbringen”, so Märkte-Stadträtin Ulli Sima.