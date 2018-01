Schießerei vor Disco in Wien-Favoriten: Security wegen Waffenbesitzes verurteilt

Einer der beiden Securitys wurde wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt. - © Pixabay.com (Sujet)

Einer der beiden Securitys, die sich wegen einer Schießerei vor einer Disco in Wien-Favoriten vor Gericht verantworten mussten, war am Mittwoch wieder am Wiener Landesgericht zu Gast. Nachdem er zuvor wegen zugebilligter Notwehr ungestraft davon kam, wurde der 31-Jährige nun wegen illegalen Waffenbesitzes zu drei Monaten bedingt verurteilt.