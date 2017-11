Schauriger Umzug: Perchtenlauf beim Weihnachtsdorf im Alten AKH

Mit Glockenläuten und Gebrüll werden sich die schaurigen Gestalten der Perchtengruppe am 24. November 2017 ankündigen. So furchteinflößend sie auch sind, das Erscheinen von Perchten soll die bösen Geister des Winters vertreiben und demnach Glück bringen. Die diesjährigen Perchten vom Verein “Fatifer Custodis Pass Carinthia” sind Meister ihres Fachs und wurden schon für ihre Masken bei der Krampusausstellung in Hallein mit dem ersten Platz prämiert.

Perchtenlauf beim Weihnachtsdorf im Alten AKH

Freitag, 24. November 2017, 18:00 Uhr

Altes AKH, Universitätscampus

Alserstraße/Spitalgasse, 1090 Wien