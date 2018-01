Schafft Mikl-Leitner mit der ÖVP noch einmal die Absolute?

Erwin Pröll gelang es 2013, mit 50,79 Prozent die 2003 zurückgeholte Absolute ein zweites Mal zu verteidigen – und so ist Niederösterreich das einzige Land, in dem die Regierungspartei noch die Absolute hat.Wien. Verliert Mikl-Leitner die Absolute, braucht sie einen Regierungspartner. Angesichts der NS-Liederbuch-Affäre der Burschenschaft Germania hat Mikl-Leitner allerdings am Tag vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer in der nächsten Landesregierung ausgeschlossen.

ÖVP kann in Niederösterreich auf fünf Regierungssitze hoffen