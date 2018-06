Sattelzugfahrzeug stürzt von Brücke in die Thaya

Das Fahrzeug stürzte etwa 3-4 Meter in die Tiefe . - © LPD NÖ

Ein 39-Jähriger lenkte am Dienstag gegen 19:30 Uhr ein Sattelzugfahrzeug samt ungeladenem Anhänger im Gemeindegebiet von Dobersberg, Bezirk Waidhofen an der Thaya, auf der B 36 von Merkengersch kommend in Richtung Dobersberg.