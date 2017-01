Satire-Show stellt Donald Trump die Niederlande vor

Mit Satire ist das immer so eine Sache: Ist sie gut, liegen die Leute am Boden vor lachen, während sie gleichzeitig zum Nachdenken anregt. Ist sie aber – nun ja – bemüht, droht sie rasch ins Peinlich-Erzwungene abzurutschen.

Ersters ist der niederländischen Satire-Show “Zondag met Lubach” nun mit einer Parodie auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump gelungen. Diesem stellt Talkmaster Arjen Lubach die Niederlande in typischem Trump-Slang in einem Video vor.

Alles darin ist “fantastic” und “great”, Holländisch die “beste Sprache Europas”, Deutsch hingegen einfach nur “Fake”. Und überhaupt, so deutet das Video süffisant an, haben die “Oranjes” in der Mauer-Frage die Nase gegenüber den USA vorne. Immerhin haben sie gleich einen ganzen Ozean zwischen Mexiko und ihrem Land gebaut. “It’s true!”