Sardana-Klage gegen den Flughafen Wien wurde von US-Gericht abgelehnt

Der frühere Shopbetreiber am Flughafen Wien, Rakesh Sardana, ist mit seiner 168 Mio. Dollar (143 Mio. Euro) schweren Schadenersatzklage gegen die Flughafen Wien AG vorerst abgeblitzt. Sardana hatte 2015 in den USA Klage eingereicht, der New York Supreme Court habe sich nun für nicht zuständig erklärt, berichtete der “Kurier” am Freitag online.

Sardanas Anwalt Otto Dietrich erklärte in dem Bericht, gegen die New Yorker Gerichtsentscheidung vom 23. Mai Berufung eingebracht zu haben. Flughafen-Vorstand Günther Ofner sagte, man habe “einige hunderttausend Euro an Anwaltskosten für die Abwehr dieser absurden Klage” aufgewendet. Diesen Schaden werde man von Sardana einfordern.