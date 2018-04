Saisonstart 2018 für den Beachclub: Season Opening Party bei Sand in the City

Der Beachclub Sand in the City ist mittlerweile aus der sommerlichen Eventlandschaft Wiens nicht mehr wegzudenken. Die Kombination aus Gastronomie, Sand, Palmen, Live-Acts und DJs sorgt für ein sommerliches Flair und bietet mitten in der Stadt die optimale Dosis an täglichem Urlaub.

Sand in the City eröffnet am 26. April

Um endgültig für Sommerfeeling pur zu sorgen, lädt das Wiener Sand in the City von Donnerstag, den 26. April, bis Samstag, den 28. April, zur traditionellen Season Opening Party. Die 12. Saison hat dabei einen neuen Themenschwerpunkt: “Celebrate the cool Austrian Spirit!”. Das bedeutet, dass Österreich und seine Produkte samt Musikproduktionen im Mittelpunkt stehen werden.

“Wir feiern drei Tage lang die Eröffnung von Wiens größten Beach Club Nr.1. Dj Smooth Operator hat für euch die passenden Grooves im Gepäck. Das ideale ‘Afterwork’- and ‘Weekend-Beginning’-Programm”, heißt es von Sand in the City zum Saisonstart.

(Red)