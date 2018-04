“Sackerl fürs Gackerl” mit Cannabis gefüllt: Mehrere Festnahmen in Wien-Ottakring

Yankee und Carlos stellten Drogen in Wien-Ottakring sicher. - © LPD Wien

Am Mittwoch wurden mehrere Personen in Wien-Ottakring im Zuge einer fremdenrechtlichen Schwerpunktaktion der Polizei festgenommen. Außerdem entdeckten die beiden Polizeidiensthunde “Carlos” und “Yankee” Cannabiskraut, die in zwei “Sackerln fürs Gackerl” versteckt waren.