Fast 60.000 Besucher beim Popfest in Wien

Das Popfest Wien bei der Wiener Karlsplatz hat von Donnerstag bis Sonntag rund 58.000 Besucher angezogen. Für eine 10. Auflage im nächsten Jahr stehen die Sterne gut.

Großer Besucherandrang beim Wiener Popfest

Der stärkste Tag des heurigen Popfests war der Freitag mit 20.000 Musikinteressierten. Am Auftaktabend versammelten sich – trotz Wolkenbruchs pünktlich zu Beginn – 18.000 Interessierte vor der Seebühne bzw. nächtens in den diversen Indoor-Locations. Am Samstag waren es ebenfalls 18.000 Menschen. Der Sonntag klang dann mit 2.000 Besuchern aus, wobei am letzten Festivaltag nur noch im Wien Museum, in der Karlskirche und im Karlsgarten bei der Kunsthalle, wo erstmals ein Lyrik-Nachmittag stattfand, Programm geboten wurde.