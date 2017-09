Rund 475.000 Schüler starten in Wien, NÖ und dem Burgenland ins neue Schuljahr

Für zahlreiche Taferlklassler beginnt heute die Schule. - © APA (Sujet)

Für rund 475.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag nach den neunwöchigen Sommerferien das neue Schuljahr. Mit dem neuen Schuljahr treten erste Maßnahmen der vor dem Sommer beschlossenen Bildungsreform in Kraft.