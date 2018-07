Rückruf von Valsartan-Blutdruckmitteln wegen Verunreinigung

Das Mittel ist Verunreinigt. / Symbolbild - © APA/Barbara Gindl

In Europa, auch in Österreich, erfolgt der Rückruf von oft verschriebenen Valsartan-Blutdruckmitteln aus chinesischer Herstellung. Eine Verunreinigung steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Akute Gefahr dürfte kaum bestehen, hieß es beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen in Wien.