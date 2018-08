Rucksack am Wiener Hauptbahnhof gestohlen: Diebe durch Handyortung aufgespürt

Am Sonntag wurde einer 27-jährigen Frau im Bereich des Wiener Hauptbahnhofs der Rucksack gestohlen. Mittels Handyortung konnte das Opfer die Polizei zu den mutmaßlichen Dieben führen.

Gegen 12.45 Uhr wurde der 27-jährigen Frau im Bereich des Wiener Hauptbahnhofs ihr Rucksack gestohlen. Bei einer nahegelegenen Polizeiinspektion meldete sie den Diebstahl und gab an, mittels iPhone-Ortung zu wissen, dass sich der Täter noch in der Nähe des Bahnhofes aufhalte.

Im Zuge der Fahndung konnten die Beamten bei Männer in der Sonnwendgasse dabei beobachten, wie sie einen Gegenstand über einen Zaun warfen. Bei der Personenkontrolle konnte eine Handyhülle sichergestellt werden, die dem 27-jährigen Opfer gehörte. Das dazugehörige iPhone wurde in einen Plastiksack eingewickelt und in der Erde vergraben,.